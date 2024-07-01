ايطاليا تحرم خليفة حفتر من سلاح استراتيجي

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، عن توقيف السلطات الايطالية شحنة لطائرات بدون طيار، كانت متجهة إلى زعيم ميليشيا شرق ليبيا خليفة حفتر.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة “التايمز” البريطانية فان المحققين الايطاليين احتجزوا 03 حاويات محمّلة بالأسلحة بتاريخ 18 جوان الماضي، في ميناء “جويا تاورو” في جنوب إيطاليا بعد أن تم تفريغها من سفينة الشحن MSC Arina، التي كانت قادمة من الصين.

وبحسب ما ورد كان من المقرر تحميل الطائرات بدون طيار من طراز Wing Loong، التي تم تصنيفها على أنها أجزاء من توربينات الرياح، على متن سفينة متجهة إلى بنغازي في ليبيا وتسليمها إلى حفتر، الذي يدير شرق البلاد.

وتضمنت الشحنة القادمة من الصين محطتين للتحكم، وهو ما يشكل انتهاكاً لحظر الأمم المتحدة على شحنات الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما ذكرت التايمز.

وكشفت “التايمز” عن توقعات للمحققين الإيطاليين امكانية وصول شحنة ثانية هذا الأسبوع إلى الميناء تحتوي على أكثر من 3 حاويات مشتبه بها على متن سفينة شحن أخرى وهي السفينة MSC Apolline.

وكان للولايات المتحدة الامريكية، دور في اعتراض إيطاليا لهذه الطائرات، حيث يشكل تقارب خليفة حفتر مع التي تشعر بقلق متزايد إزاء علاقات حفتر المتنامية مع روسيا، في ظل استمرار موسكو في ضخ الأسلحة والقوات عبر ميناء طبرق لدعم وجودها العسكري في أفريقيا.

وقد تؤدي العملية إلى تعقيد الجهود الإيطالية للتعاون مع حفتر، حيث تسعى إلى تشجيعه على إبطاء الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا، حسبما قالت التايمز.