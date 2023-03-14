ايطاليا تفتتح سادس مركز للتأشيرات في الجزائر

دشنه سفيرها بولاية غرداية

افتتحت ايطاليا مركز التأشيرات السادس لها بالجزائر وتحديدا بولاية غرداية، يضاف إلى مراكز العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وإدرار.

وأفادت سفارة روما بالجزائر في تغريدة على حسابها الرسمي على شبكة تويتر أن عملية تدشين المركز التابع لشركة “في.أف.أس غلوبال”، جرت بحضور مسؤولها الأول جيوفاني بولييزي، إلى جانب والي ولاية غرداية عبد الله أبي نوار، مشيرة إلى أن المركز سيقدم خدمات عديدة لساكنة وادي ميزاب.

وأضافت السفارة في تغريدة ثانية أن السفير جيوفاني بولييزي زار مدينة غرداية التي تعد المركز الرئيسي لوادي ميزاب، كما أنها إحدى الوجهات الرئيسية للسياح الايطاليين في الجزائر.

وأشارت التغريدة إلى أن الدبلوماسي الايطالي كان له لقاء مع والي ولاية غرداية عبد الله أبي نوار، من أجل الترويج لأشكال جديدة من التعاون في السياحة والثقافة والصناعة