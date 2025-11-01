ايلان قبال يتألق مع فريقه باريس اف سي

نصب نفسه كأحد أفضل نجوم "الليغا 1"

قدم الدولي الجزائري لفريق باريس اف سي لكرة القدم، ايلان قبال، مردودا جيدا في المقابلة التي تعادل فيها فريقه مع نادي أولمبيك ليون (3-3) برسم الجولة العاشرة من البطولة الفرنسية.

ولعب ايلان قبال أساسيا في المباراة التي سجل فيها هدفا في الدقيقة 77 من تسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يساهم في هدف التعادل الذي أمضاه زميله، فينسنتي ماركيتي، في الدقيقة الـ84. وبهذا المردود الجيد، رفع الدولي الجزائري رصيده إلى 9 مساهمات في 10 مباريات في البطولة هذا الموسم، منها 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة. ومع مرور الجولات، نصب قبال نفسه كأحد أفضل نجوم الرابطة الأولى، بتسجيله لأرقام ايجابية تضعه في المركز الثاني من حيث النجاعة بعد ميسون غرينوود مهاجم مارسيليا الذي سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتزيد هذه الأرقام من حظوظ إيلان قبال في التواجد مرة أخرى في قائمة مدرب المنتخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، في تربص شهر نوفمبر القادم، بعد أن سبق للاعب التواجد في آخر معسكرين للمنتخب، غير أنه اكتفى بلعب 7 دقائق فقط، في آخر مباراة ضد أوغندا.