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ايلون ماسك يخسر كرسي العرش

الشروق أونلاين
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ايلون ماسك يخسر كرسي العرش

خسر الملياردير الامريكي، ايلون ماسك، عرشه، كأغنى رجل في العالم، لصالح الملياردير، جيف بيزوس، صاحي شركة أمازون، وفقا لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات أمس الاثنين.

وبلغ صافي ثروة مؤسس شركة «أمازون» 200 مليار دولار، يليه ماسك بـ 198 مليار دولار. وخسر ماسك نحو 31 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما كسب بيزوس 23 مليار دولار، بحسب المؤشر، وفق ما نقلته «سي إن إن».

وانخفضت أسهم «تسلا»، الشركة التي يملكها ماسك، أكثر من 7 في المائة يوم الاثنين.

استعاد ماسك لقب أغنى شخص في العالم في مايو (أيار) 2023، متفوقًا على برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، الذي يدير واحدة من أكبر التكتلات في العالم وتضم علامات تجارية مثل Louis Vuitton وDior وCeline. كان المليارديرات الثلاثة – ماسك وأرنو وبيزوس – يتنافسون مع بعضهم البعض على المركز الأول منذ أشهر.

وقد حمل أرنو، اللقب مع ارتفاع ثروته بسبب ازدهار مبيعات السلع الفاخرة التي ساعدت في رفع سعر سهم LVMH.

في وقت سابق من هذا العام، أبطل قاضي محكمة ولاية ديلاوير حزمة رواتب ماسك لعام 2018 – والتي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار – والتي ساعدت في جعله واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم. كما تراجعت أسهم «تسلا» بنحو 24 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

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