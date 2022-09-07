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اقتصاد

“ايني” الايطالية تعلن الاستحواذ على أصول بريتيش بيتروليوم في الجزائر

الشروق أونلاين
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“ايني” الايطالية تعلن الاستحواذ على أصول بريتيش بيتروليوم في الجزائر
ح.م
شركة "إيني" الإيطالية

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن استحواذها على أصول شركة بريتيش بيتروليوم في الجزائر.

وقالت شركة “ايني” في بيان لها نقلته صحيفة “إل جورنا ديتاليا” إنها اشترت أصول الشركة البريطانية بريتيش بيتروليوم في الجزائر، ويتعلق الأمر بمشروعين رئيسيين للغاز، في كل من عين صالح وعين أميناس.

وأوضح البيان أن هذا الاستحواذ له قيمة إستراتيجية قوية ويساهم بشكل أكبر في تلبية احتياجات الغاز الأوروبية، فضلاً عن تعزيز وجود “ايني” في الجزائر.

وتابع البيان أن الصفقة ستسمح للشركة بتوسيع محفظة أصولها في الجزائر، بالإضافة إلى العقود الجديدة التي تم توقيعها مؤخرًا، وستركز الشركة على زيادة إنتاج الغاز.

وأضاف البيان أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجة ايني الجديدة والتي تهدف إلى مواجهة تحديات سوق الطاقة الحالي وتزويد عملائها بطاقة مستدامة وآمنة، في الوقت نفسه. تخضع المعاملة لموافقة الجهات المختصة.

وللإشارة تتواجد “ايني” في الجزائر منذ عام 1981. بعد هذه العملية وبرامج التطوير الجارية بالفعل في حوض بيركين ، سيرتفع إنتاج الشركة في الجزائر في عام 2023 إلى أكثر من 120.000 برميل من النفط يوميًا.

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