“ايني” تبحث عن شراكات لإطلاق مشاريع جديدة

بينها وحدة لرسكلة النفايات الالكترونية

أعلنت المؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية “ايني” بسيدي بلعباس، فسح المجال أمام المستثمرين الخواص، للدخول بشراكة معها في مشروع مصنع لإعادة رسكلة النفايات الالكترونية، حسب ما كشف عنه نائب المدير العام للمؤسسة عباس محمد بوراسي في تصريح لـ”الشروق” اليومي، موضحا أن هذا المشروع، متوقف بسبب الوضعية المالية للمؤسسة، ما دفع بها إلى لتفكير في فتح باب الاستثمار عن طريق الشراكة.

وسجلت “إيني” هذا المشروع سنة 2021، بناء على تعليمات من الوزارة الوصية، إلا أن هذا النشاط، يتسم بالخطورة، ويحتاج إلى يد عاملة مختصة في الميدان وإلى غلاف مالي معتبر، ما رهن الانطلاق الفعلي له.

ونوّه المصدر بأن المؤسسة تحوز اعتمادا لممارسة هذا النشاط، تحصلت عليه من مصالح بلدية تلاغ، وهي الآن في مرحلة إعادة تثمين هذا المشروع، الذي يحتاج حسب بوراسي، إلى التكنولوجيا والأموال.

أما بخصوص مصنع عين وسارة، فقد أوضح نائب المدير العام بأن مصالح المؤسسة تجري حاليا عددا من المفاوضات مع شركاء، من أجل بعث نشاط هذه الوحدة المختصة في إنتاج العتاد الطبي، مضيفا أنها تعد حاليا دراسة لتطوير منتجاتها التي سيتم تصنيعها من الأجهزة الطبية وفق التكنولوجيا الحديثة، على أن يتم إطلاق المشروع من جديد بعد العثور على شريك مناسب.

وتعلق المؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية آمالا كبيرة على المخطط الجديد، الذي سطرته الإدارة، من أجل تحسين وضعها المالي، خاصة ما تعلق بوحدتي تصنيع الألواح الشمسية وآلات الدفع الالكتروني، والتي سيبلغ إنتاجها مع نهاية العام الجاري، 60 ألف وحدة دفع، حسب تصريح نائب المدير العام، والذي ذكّر ضمن هذا السياق، ببداية إنتاج آلات الغسيل منذ شهرين تقريبا، بوحدة تلاغ، على أن يتم تسويق المنتج قريبا.

وأضاف المتحدث، بأنه سيتم تصنيع نوع واحد من آلات الغسيل، تم تحديده بعد دراسة عميقة ودقيقة للسوق الوطني.