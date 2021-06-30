إطلاق أول قاعدة بيانات للمنح الدراسية للطلاب العرب حول العالم

لتمكين الطلبة من التعرف على أفضل المنح الدراسية

أطلقت مؤسسة الفنار نسخة جديدة ومحسّنة من قاعدة البيانات الخاصة بالمنح الدراسية المخصصة للطلاب العرب في المغرب العربي والمشرق العربي، والمقدمة من أفضل المؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة حول العالم، وتشمل قاعدة البيانات المنح الدراسية المتاحة أيضاً للطلاب اللاجئين من مختلف الدول العربية.

وقالت نادية الجويلي، المديرة التنفيذية للفنار للإعلام، إن الطلاب في العالم العربي والذين يسعون للحصول على منح دراسية يقضون وقتًا طويلًا على الإنترنت بحثًا عن منح دراسية مناسبة، مما يجعل عملية البحث مضيعة للوقت ومربكة، لذلك تم إطلاق هذه النسخة من فريق الفنار للإعلام لتوفير أفضل المنح الدراسية والتواصل مع المؤسسات المانحة من جميع أنحاء العالم للتحقق من المعلومات بالنيابة عن الطلاب”.

وأوضحت بأن قاعدة بيانات المنح الدراسية تحتوي على أخبار محدثة بصورة دورية ومعلومات تفصيلية عن المنح المتاحة مع شروط القبول والمزايا التي تقدمها وأسلوب التقديم، بما يساعد الطلاب على العثور على ما يبحثون عنه، في وقت أقصر وجهد أقل خاصة مع وجود أداة بحث مساعدة لتحديد أولويات البحث بحسب الحاجة، حيث يتم إرسال إشعارات إلى الهواتف المحمولة للطلاب في كل مرة يتم فيها نشر منحة دراسية جديدة، وإرسال رسائل بريدية أسبوعية تتضمن كل التحديثات والمقالات ذات الصلة.

وفي ذات السياق، ستنظم الفنار للإعلام مسابقة للطلاب العرب باسم “مشوار طالب“، وذلك لخلق محتوى عن تجربة الطلاب الجامعية، وهدفها سرد قصص الطلاب العرب في جميع أنحاء العالم، ويمكن لطلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم العربي المشاركة في المسابقة من خلال مشاركة حكاياتهم وتجربتهم في الالتحاق بالجامعة، حيث تبدأ المسابقة في 22 حزيران/جوان وحتى 20 تموز/جويلية 2021، وستنتهي المسابقة باختيار 5 فائزين وتقديم جوائز نقدية للثلاثة الأوائل ونشر قصص كل الفائزين على موقع الفنار للإعلام الإلكتروني، وسيُطلب من الطلاب المشاركين الإجابة على مجموعة أسئلة من خلال كتابة نص أو تسجيل مصور أو رسم يسرد تجربتهم، وسيتم إعلان النتائج في 20 تموز/يوليو 2021.

جدير بالذكر، أن مؤسسة الفنار للإعلام، هى مجلة إلكترونية مستقلة تختص بتغطية قضايا التعليم العالي والبحوث والثقافة في المنطقة العربية، وتركز الفنار للإعلام على إيصال أصوات نادرا ما تسمع من الأكاديميين والطلاب العرب، ودعم الحوارات والمساعدة في توجيه القرارات وبناء الجسور بين المهتمين بتنمية المنطقة العربية، حيث الفنار للإعلام بدور التعليم ومشاركة المعرفة كحجر الأساس لنهضة العالم العربي.