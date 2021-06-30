إطلاق أول قاعدة بيانات للمنح الدراسية للطلاب العرب حول العالم

إطلاق أول قاعدة بيانات للمنح الدراسية للطلاب العرب حول العالم
أطلقت مؤسسة الفنار نسخة جديدة ومحسّنة من قاعدة البيانات الخاصة بالمنح الدراسية المخصصة للطلاب العرب في المغرب العربي والمشرق العربي، والمقدمة من أفضل المؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة حول العالم، وتشمل قاعدة البيانات المنح الدراسية المتاحة أيضاً للطلاب اللاجئين من مختلف الدول العربية.
وقالت نادية الجويلي، المديرة التنفيذية للفنار للإعلام، إن الطلاب في العالم العربي والذين يسعون للحصول على منح دراسية يقضون وقتًا طويلًا على الإنترنت بحثًا عن منح دراسية مناسبة، مما يجعل عملية البحث مضيعة للوقت ومربكة، لذلك تم إطلاق هذه النسخة من فريق الفنار للإعلام لتوفير أفضل المنح الدراسية والتواصل مع المؤسسات المانحة من جميع أنحاء العالم للتحقق من المعلومات بالنيابة عن الطلاب”.
وأوضحت بأن قاعدة بيانات المنح الدراسية تحتوي على أخبار محدثة بصورة دورية ومعلومات تفصيلية عن المنح المتاحة مع شروط القبول والمزايا التي تقدمها وأسلوب التقديم، بما يساعد الطلاب على العثور على ما يبحثون عنه، في وقت أقصر وجهد أقل خاصة مع وجود أداة بحث مساعدة لتحديد أولويات البحث بحسب الحاجة، حيث يتم إرسال إشعارات إلى الهواتف المحمولة للطلاب في كل مرة يتم فيها نشر منحة دراسية جديدة، وإرسال رسائل بريدية أسبوعية تتضمن كل التحديثات والمقالات ذات الصلة.
وفي ذات السياق، ستنظم الفنار للإعلام مسابقة للطلاب العرب باسم “مشوار طالب“، وذلك لخلق محتوى عن تجربة الطلاب الجامعية، وهدفها سرد قصص الطلاب العرب في جميع أنحاء العالم، ويمكن لطلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم العربي المشاركة في المسابقة من خلال مشاركة حكاياتهم وتجربتهم في الالتحاق بالجامعة، حيث تبدأ المسابقة في 22 حزيران/جوان وحتى 20 تموز/جويلية 2021، وستنتهي المسابقة باختيار 5 فائزين وتقديم جوائز نقدية للثلاثة الأوائل ونشر قصص كل الفائزين على موقع الفنار للإعلام الإلكتروني، وسيُطلب من الطلاب المشاركين الإجابة على مجموعة أسئلة من خلال كتابة نص أو تسجيل مصور أو رسم يسرد تجربتهم، وسيتم إعلان النتائج في 20 تموز/يوليو 2021.
جدير بالذكر، أن مؤسسة الفنار للإعلام، هى مجلة إلكترونية مستقلة تختص بتغطية قضايا التعليم العالي والبحوث والثقافة في المنطقة العربية، وتركز الفنار للإعلام على إيصال أصوات نادرا ما تسمع من الأكاديميين والطلاب العرب، ودعم الحوارات والمساعدة في توجيه القرارات وبناء الجسور بين المهتمين بتنمية المنطقة العربية، حيث الفنار للإعلام بدور التعليم ومشاركة المعرفة كحجر الأساس لنهضة العالم العربي.