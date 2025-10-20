بأزيد من 100 ألف وثيقة.. إطلاق المكتبة الرقمية الجامعية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، المكتبة الرقمية الجامعية التابعة لديوان المطبوعات الجامعية، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية الجامعية.

وأشرف على إطلاق المكتبة الرقمية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، في إطار المساعي الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية الجامعية، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تتيح للطلبة والباحثين والأساتذة الوصول السهل إلى المعرفة والمصادر الأكاديمية.

وتضم المكتبة الرقمية أكثر من 110 ألف وثيقة إلكترونية متنوعة، تشمل كتب ديوان المطبوعات الجامعية، ومذكرات الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للتوثيق العلمي والتقني (CERIST)، وكتب المجلس الأعلى للغة العربية، ومنشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لبراءات الاختراع بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI).

وحسب بيان للجهة الوصية، تتميز المكتبة الرقمية بواجهة حديثة وسهلة الاستخدام، وأدوات رقمية متقدمة تتيح البحث الذكي، والقراءة المباشرة، والتحميل عبر مختلف الأجهزة، مع نظام اشتراك سنوي رمزي قدره 300 دينار جزائري يمنح للطالب الولوج إلى جميع الوثائق الإلكترونية المتاحة وكذا تحميل الكتاب الإلكتروني حاليا بالدينار الجزائري وكما يمكن اقتناء الكتب الإلكترونية على الخط بالدولار بداية من شهر نوفمبر على المستوى العالمي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الخطوة تشكّل لبنة أساسية في مسار التحول الرقمي للتعليم العالي في الجزائر، كما تجسد رؤية الدولة في رقمنة المعرفة وإتاحتها للجميع.

كما تصبو الوزارة وديوان المطبوعات الجامعية إلى رفع عدد الوثائق الإلكترونية بحلول سنة 2027 إلى 500 ألف وثيقة، في هدفٍ يعكس إرادة التطور، والرغبة في التأثير الإيجابي، وصناعة مستقبل جامعي رقمي. يضيف المصدر ذاته.