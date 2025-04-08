بأزيد من 181.3 مليار دينار: هذه أرقام سوق التأمينات بالجزائر عام 2024

سجلت السوق الوطنية للتأمينات في سنة 2024 رقم أعمال بقيمة 181,3 مليار دج أي بزيادة قدرها 4,4 % مقارنة بالسنة السابقة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مذكرة فصلية للمجلس الوطني للتأمينات، نُشرت نهاية الثلاثي الرابع من هذه السنة، سيطر فرع التأمينات ضد الأضرار على السوق بحصة بلغت 83 % محققا بذلك رقم أعمال بلغ 150,4 مليار دينار متبوعا بفرع التأمين على الأشخاص بقيمة 20,1 مليار دينار.

فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود المكتتبة (خارج القبولات الدولية لإعادة التأمين) 15,4 مليون عقد بتسجيل زيادة ضئيلة قدرها 1,1 % مقارنة بسنة 2023.

و يسند ارتفاع رقم أعمال التأمين على الأضرار أساسا إلى فروع السيارات (+ 7,2 %) و الفلاحة (+ 17,5 %) والائتمان (+ 8,6 %).

كما حقق فرع تأمين السيارات الذي يمثل 47,3 % من إجمالي إنتاج التأمينات على الأضرار رقم أعمال بقيمة 71,2 مليار دج في سنة 2024 أي بتسجيل نمو بنسبة 7,2 % مقابل 1,6 % في سنة 2023. ويفسر هذا التطور من خلال زيادة الضمانات الاختيارية التي تشكل 79,6 % من إنتاج هذا الفرع.

وهذا الإرتفاع يعود إلى زيادة واردات السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات وكذا إلى تطبيق سقف التخفيضات التعريفية المحددة بـ 50%.

ومثلت الضمانات الإلزامية المرتبطة بقطاع السيارات 20,4 % من الإنتاج أي بزيادة قدرها 3,6 % مرتبطة بزيادة عدد العقود المكتتبة.

وفيما يخص الفروع الأخرى، اختتمت تأمينات القطاع الفلاحي السنة بارتفاع نسبته 17,5% (2,4 مليار دج)، في حين تراجعت تأمينات الحريق والمخاطر المتنوعة بنسبة 0,8% (65,5 مليار دج)، وسجلت تأمينات النقل انخفاضا بنسبة 8,6% (7,8 مليار دج).

أما فيما يخص نشاط التأمين التكافلي، الذي تم إدراجه حديثًا في السوق، فقد حقق إيرادات بلغت 749,3 مليون دج، مسجلا نموا قويا بنسبة 248,8%، حيث يتوزع هذا المبلغ بين التكافل العام (402,5 مليون دج) والتكافل العائلي (346,8 مليون دج).

وفي مجال إعادة التأمين، سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) رقم أعمال تجاوز 10 مليارات دج في الأعمال الدولية، بارتفاع نسبته 32,2% مقارنة بعام 2023. ويعزى هذا التقدم بشكل أساسي الى فرع الحرائق، الذي يمثل 67,7% من القبولات الدولية (6,7 مليار دج، + 26,9%)، يليه فرع الهندسة (12% من حصة السوق).

وبلغت التعويضات الدولية المدفوعة من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين 4,4 مليار دج في عام 2024، بانخفاض نسبته 8,4%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع التعويضات المرتبطة بتأمينات الحريق بنسبة 23,7%.

وعلى مستوى جميع شركات التأمين، بلغ إجمالي الخسائر المعلنة 94,4 مليار دج (+4,3%)، بينما وصلت التعويضات المدفوعة إلى 81,1 مليار دج، لمجموع 1,8 مليون ملف تم تسويتها.

فيما تقدر الخسائر المتبقية للدفع حتى نهاية عام 2024 بحوالي 119,8 مليار دج، لأكثر من 1,6 مليون ملف معلق، وفقا لذات المصدر.