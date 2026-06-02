بأمر قضائي.. توقيف إضراب أعوان التخدير والإنعاش المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت وزارة الصحة صدور أمر قضائي استعجالي يقضي بوقف الإضراب الذي كانت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية قد دعت إليه يومي 2 و3 جوان 2026، داعية جميع الأعوان المعنيين إلى الامتثال لهذا القرار ضماناً لاستمرارية الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار جاء بناءً على الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالبليدة تحت رقم 26/01182، والممهور بالصيغة التنفيذية تحت رقم 26/216، والذي تم تبليغه للنقابة المعنية عن طريق التعليق. وقد نص الأمر القضائي العلني الحضوري على وقف الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المسبق الصادر عن النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.

ودعت وزارة الصحة جميع الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش إلى احترام مقتضيات الأمر القضائي، بما يضمن السير العادي للمؤسسات العمومية للصحة، ويحافظ على المصلحة العامة ويكفل استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمرضى في أفضل الظروف.

كما ذكّرت الوزارة بعقد جلسة صلح بتاريخ 24 ماي 2026 في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الانشغالات المهنية المطروحة، مؤكدة أن قنوات الحوار والتشاور ستظل مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين في كنف الاحترام المتبادل ووفقاً لأحكام القانون والتنظيمات المعمول بها، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين واستمرارية المرفق العمومي للصحة.

وجددت وزارة الصحة التزامها بمواصلة اعتماد الحوار البناء والتشاور المسؤول كآلية أساسية لمعالجة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.