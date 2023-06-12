بأمر من الرئيس تبون… بلمهدي يزور العلامة آيت علجت في المستشفى

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بزيارة الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

وأكد الوزير أن الحالة الصحية للشيخ العلامة الجزائري محمد الطاهر آيت علجت، حرجة بحسب الأطباء الذين يشرفون على متابعة حالته.

كما أكد بلمهدي أن كل الطواقم الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى مجندة وتقوم بواجبها، حسب بيان الوزارة.

وأُصيب العلامة الشيخ طاهر آيت علجت، بوعكة صحية أدخلته قسم الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.