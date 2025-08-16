بأمر من الرئيس تبون: سحب حافلات النقل التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة

أعلنت وزارة النقل، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة.

ووفقا لذات البيان الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية ظهيرة اليوم السبت، 16 أوت، ستلتزم مصالح وزارة النقل بتقديم كل التسهيلات اللّازمة لاستبدال الحافلات القديمة، بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.