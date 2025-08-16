-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بأمر من الرئيس تبون: سحب حافلات النقل التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة

الشروق أونلاين
  • 978
  • 0
بأمر من الرئيس تبون: سحب حافلات النقل التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة النقل، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة.

ووفقا لذات البيان الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية ظهيرة اليوم السبت، 16 أوت، ستلتزم مصالح وزارة النقل بتقديم كل التسهيلات اللّازمة لاستبدال الحافلات القديمة، بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

مقالات ذات صلة
هذه أسباب تأخير الدخول المدرسي… والمناوبة ضرورية 

هذه أسباب تأخير الدخول المدرسي… والمناوبة ضرورية 

حادث سقوط حافلة بوادي الحراش.. هذا ما قاله وزير النقل

حادث سقوط حافلة بوادي الحراش.. هذا ما قاله وزير النقل

بالصور.. إخماد حريق بمركز تجاري ببوفاريك  

بالصور.. إخماد حريق بمركز تجاري ببوفاريك  

الدبلوماسية الجزائرية تحارب الحل الوهمي للاحتلال في الصحراء الغربيّة

الدبلوماسية الجزائرية تحارب الحل الوهمي للاحتلال في الصحراء الغربيّة

محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

رئيس الجمعية الفرنسية المناهضة للعنصرية دومينيك سوپو لـ”الشروق”: نهاية “فرنسا الكبرى” وراء نزعة الكراهية تجاه الجزائر

رئيس الجمعية الفرنسية المناهضة للعنصرية دومينيك سوپو لـ”الشروق”: نهاية “فرنسا الكبرى” وراء نزعة الكراهية تجاه الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد