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الجزائر

بأمر من رئيس الجمهورية.. وفد وزاري يحل بتلمسان لتعزية عائلات ضحايا الحرائق

الشروق أونلاين
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بأمر من رئيس الجمهورية.. وفد وزاري يحل بتلمسان لتعزية عائلات ضحايا الحرائق

حلّ وفد وزاري، اليوم الخميس، بولاية تلمسان بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتقديم واجب العزاء والمواساة للعائلات التي فقدت ذويها جراء الحرائق الأخيرة التي مست الولاية.

ويضمّ الوفد كلا من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، إلى جانب وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التضامن، فقد حمل الوفد الوزاري لعائلات ضحايا الحرائق مشاعر المواساة والتضامن وتأكيدهم وقوف الدولة إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم.

وكان في استقبال الوفد الوزاري لدى وصوله إلى مطار “مصالي الحاج” الدولي بزناتة، والي ولاية تلمسان، مرفوقًا بالسلطات الأمنية والمحلية.

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