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رياضة

بؤس “الفاف” يقود بلماضي إلى برمجة التربّص بِتونس

علي بهلولي
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بؤس “الفاف” يقود بلماضي إلى برمجة التربّص بِتونس
ح.م

يُعسكر المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بِتونس، استعدادا لِمواجهتَي تنزانيا والسنيغال.

وسيُقيم رجال جمال بلماضي التربّص بِمدينة طبرقة التونسية، يقول بيان اتحاد الكرة الجزائري الصّادر مساء الجمعة.

وجاء هذا القرار بعد تدهور البساط الطبيعي لِميادين التدريب التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، وشغور منصب رئيس “الفاف”، وفوضى التسيير داخل أروقة المبنى الكروي لِدالي إبراهيم.

وتُجرى المباراة الرّسمية لِتنزانيا بِعنابة الخميس المقبل، ويُقام اللّقاء الودّي أمام السنيغال بِداكار بعد خمسة أيّام من ذلك.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد حلّ، الجمعة، بِأرض الوطن.

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