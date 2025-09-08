بإشراك مختصين في المجال.. رقمنة الموانئ لتسريع شحن وتفريغ السفن

أكد وزير النقل السعيد سعيود أن الوزارة تعمل على رقمنة الموانئ الجزائرية عبر مفاوضات مع عدة مختصين في مجال تطوير واستغلال الموانئ، بما يسمح بتعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح سعيود أن قطاع الموانئ يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمات ارتفع بشكل معتبر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير أن نظام العمل 24 ساعة على 24 ساعة مطبق حاليًا بنسبة 100 بالمائة، وهو ما ساهم في تقليص مدة انتظار السفن التي أصبحت اليوم مقبولة مقارنة بالسابق، مؤكداً أن الجهود متواصلة لتزويد الموانئ بالعتاد المتطور الذي يمكن من شحن وتفريغ السفن بسرعة أكبر.