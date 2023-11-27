“بإمتياز” … رؤية مشتركة تمهد الطريق للأجيال القادمة في الجزائر.

“بامتياز” …. هي مبادرة، “بامتياز” …. هو مشروع لفائدة خيرة الطلبة والشباب الجزائري المتعلم، الطموح والمتحمس.

عن طريق إطلاق مبادرة “بامتياز ” والتي تدعو إلى التميز في البيو تكنولوجيا، تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون

مع مختبرات فايزر فارم الجزائر، إلى دعم وتعزيز طموح الجزائر في أن تصبح مركزا إقليميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، من

خلال المساهمة المباشرة في تطوير الجيل القادم من القادة الشباب لهذا القطاع.

إنه برنامج رائد، تشاركي وجذّاب، تم إطلاقه في سنة 2021 بنهج تصاعدي موزع على ثلاث مراحل رئيسية.

خلال المرحلة الأولى من البرنامج، اتيحت الفرصة ل 30 طالبا تم اختيارهم من قبل السلطات التربوية (15 طالبا صيدلة من جامعة

الجزائر و15 طالبا في الهندسة البيو تكنولوجية من المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا الحيوية في قسنطينة) لحضور 26 محاضرة

لاكتساب المعرفة، تحت ارشاد خبراء من النظام البيئي الصيدلاني والبيو تكنولوجي على المستوى العالمي. إذ حضر الطلبة

محاضرات نشطها أساتذة ومختصّون من جامعة جورج تاون الامريكية، من مركز التجارب السريرية بجامعة هارفارد العريقة

(MRCT)، إلى جانب العديد من المتخصصين في الصناعة الصيدلانية إلى جانب عدد من خبراء شركة فايزر. وشملت الموضوعات

التي ناقشها الخبراء الملكية الفكرية، البحث والتطوير، الأخلاقيات البيولوجية، تطوير الأدوية، عمليات التصنيع، سلاسل التوريد،

الأنشطة التنظيمية وكذلك اقتصاديات الصحة.

بالنسبة لمرحلتها الثانية (والتي اختتمت بنجاح الشهر الماضي)، واصل هذه الدورة التدريبية 4 طلبة، 02 من كلية الصيدلة بجامعة

الجزائر و02 من المدرسة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية بقسنطينة، من خلال الاستفادة من تدريب عمليّ في موقع Grange Castle

في دبلن – أيرلندا، أحد المصانع الرئيسية لشركة فايزر وأحد أكبر مصانع الأدوية الحيوية المتكاملة في العالم.

خلال هذه المرحلة الثانية من “بامتياز”، استفاد الطلاب المختارون من دورة تدريبية عمليّة، حيث أتيحت لهم الفرصة لتغطية العديد

من المواضيع المحددة تحت إشراف وإرشاد خبراء شركة فايزر، بما في ذلك التدرّب في مجال السلامة، ممارسات التصنيع الجيدة

(GMP) ، البحث والتطوير في مجال الأدوية ، علوم وتكنولوجيا التصنيع (MSAT) – توصيف الأدوية وتطوير الطرق التحليلية ،

تطوير العمليات ، تصنيع اللقاحات ، التحول الحيوي وزراعة خلايا البروتين ، مراقبة الجودة، سلسلة التوريد، التخزين والشحن،

العمليات الهندسية مع التركيز على تكنولوجيا المعدات، إلى جانب ضمان الجودة والشؤون التنظيمية.

أمّا فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من “بإمتياز” فسيتم خلالها إجراء دراسة جدوى لاستكشاف إمكانية إنشاء حاضنة أبحاث مخصصة

لصناعة الأدوية.

تعليقا على هذه المبادرة، قالت فايزة تيفور، الرئيسة المديرة العامة لشركة فايزر فارم الجزائر: ” نحن فخورون بأن نكون جزءا من

هذه المبادرة الرائعة، لدعم الجيل القادم من قادة هذه الصناعة في الجزائر وللمساهمة في رؤية الحكومة لجعل الجزائر مركزا إقليميا

للتكنولوجيا الحيوية. هدفنا هو إعداد الشباب للابتكار في المستقبل من أجل تحقيق ابتكارات طبية” وأضافت: “إنه لمن دواعي

سروري أن أرى السعادة على وجوه رجاء ونور الهدى وشيما ولقمان، ونأمل أن نتمكن من منح المزيد من الطلاب الجزائريين

فرصا مماثلة في المستقبل”.

” بإمتياز”…. هي مبادرة تتماشى تماما مع رؤية الدولة لجعل الجزائر مركزا رائدا للتكنولوجيا الحيوية وإعداد قادة الصناعة في

المستقبل.

“بإمتياز” … رؤية مشتركة تمهد الطريق للأجيال القادمة في الجزائر.