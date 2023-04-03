“بإمكانكم تخفيض الوزن وتقوية العضلات.. بشروط!”

الكوتش حمزة نزار ينصح هواة الرياضة في رمضان:

قال الكوتش حمزة نزار إن شهر رمضان موات لممارسة الرياضة خاصة بالنسبة للراغبين في تخفيض الوزن أو حتى للذين يرغبون في بناء العضلات، شريطة احترام بعض الشروط المتعلقة بالوقت والشدة والتغذية. في قاعته الرياضية الكائنة بحي تامشيط، يدير الكوتش حمزة صالة لا تزال تستقبل الممارسين خلال الشهر الفضيل، مع تخفيض الحصة إلى ساعة بدل ساعة ونصف وبحصة من التمارين غير المجهدة، حيث يقول: “يستحسن أن تجرى الحصص التدريبية في وقت قريب من موعد الإفطار، أي بين العصر والمغرب، والتوقيت المثالي هو قبل الإفطار بـ 45 دقيقة، ولا بأس أن تكون قبل ساعة ونصف مثلا مراعاة لظروف كل واحد”.

ويوضح حمزة الحاصل على تكوين في مجال التغذية بأن أفضل وقت بالنسبة للراغبين في إنقاص الوزن هو قبل المغرب، لأن الجسم يلجأ لاستعمال الدهون المخزنة خلال عملية الحرق مستفيدا من خواء المعدة بعد ساعات من الإمساك، في حين يجب على ممارسي تقوية العضلات ممارسة الرياضة بعد ساعتين من الإفطار ثم تناول وجبة استرجاعية متكونة من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، حتى لا يعرضوا صحتهم لاختلالات ذات خطورة وتبعات وخيمة.

أما عن وجبة السحور، فينصح الكوتش بأن تكون متكونة بالكاربوهيدرات مثل الشوفان والفواكه الجافة، لأنها توفر الطاقة للجسم خلال اليوم الموالي وتمكنه من مقاومة العياء، مع ضرورة الحرص على تناول ما بين 1.5 لتر إلى 2 لتر من المياه بعد الإفطار وقبل الإمساك، والإكثار من الفواكه مع التقليل من تناول الحلويات ذات الكثافة السكرية والأكلات الدسمة.

وينصح الكوتش الذي حقق نتائج باهرة متعلقة بتخفيض الوزن ومحاربة البدانة على مستوى ولاية باتنة، المصابين بالسكري والقلب والحوامل بضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في مزاولة النشاط الرياضي حرصا على سلامتهم وأرواحهم خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد فيه الجسم تراجعا في المقاومة جراء الجوع والعطش وقلة الطاقة.