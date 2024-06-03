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الجزائر
رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي

أسعار الأضاحي تتراوح بين 5 و 15 مليون سنتيم

الشروق أونلاين
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أسعار الأضاحي تتراوح بين 5 و 15 مليون سنتيم

 دعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، المواطنين إلى عدم التكلف في شراء أضحية العيد، حيث أن سعر الأضاحي يبدأ من 05 مليون سنتيم الى 15 مليون سنتيم وأكثر.

وفي حديث للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أرجع حمبلي، “ارتفاع أسعار الأضاحي في الأسواق الجزائرية هذه السنة، إلى الجفاف الذي ضرب مناطق عديدة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ما أدى”، وفق تعبيره، “إلى انخفاض عدد رؤوس الأغنام في البلاد”.

وإلى جانب ذلك، إعتبر المتحدّث أن “ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج”، على غرار الشعير والنخالة، “كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الخراف هذا العام”.

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