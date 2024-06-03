أسعار الأضاحي تتراوح بين 5 و 15 مليون سنتيم

رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي

دعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، المواطنين إلى عدم التكلف في شراء أضحية العيد، حيث أن سعر الأضاحي يبدأ من 05 مليون سنتيم الى 15 مليون سنتيم وأكثر.

وفي حديث للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أرجع حمبلي، “ارتفاع أسعار الأضاحي في الأسواق الجزائرية هذه السنة، إلى الجفاف الذي ضرب مناطق عديدة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ما أدى”، وفق تعبيره، “إلى انخفاض عدد رؤوس الأغنام في البلاد”.

وإلى جانب ذلك، إعتبر المتحدّث أن “ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج”، على غرار الشعير والنخالة، “كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الخراف هذا العام”.