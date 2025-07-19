بإيجاز.. هذا أهم ما جاء في لقاء الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق خلاله الى القضايا الوطنية والدولية الراهنة.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي بُث على الساعة التاسعة ونصف مساءً عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية أوضح رئيس الجمهورية أن: