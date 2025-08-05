“بائعة المنديل”.. مصرية تثير زوبعة بسبب تصريحاتها

أثارت “بائعة منديل” مصرية زوبعة كبيرة في الشبكات الاجتماعية بعد أن كشفت عن أرباحها الخيالية ليتم متابعتها من طرف جهات التحقيق الرسمية.

تعتبر علياء سعيد، وهي في أوائل العشرينيات، واحدة من أبرز الوجوه التي ظهرت على “تيك توك” من خلال فيديو “قمرون سيدنا النبي” الذي منحها اسم الشهرة “قمرون”، وحقق لها شهرة أولية، بعد أن كانت تبيع المناديل في الشوارع.

لكن سرعان ما تغير المشهد، وتحولت علياء من فتاة محجبة تقدم محتوى ديني، إلى شخصية تبحث عن “التريندات” من خلال مظهر جديد يعتمد على الحركات التعبيرية والملابس الجريئة.

وبدأت بائعة المنديل سريعا تتعاون مع شخصيات شهيرة في عالم “التيك توك” وهو ما ضاعف شهرتها بشكل ملحوظ.

حدثت النقطة الفاصلة، عندما ظهرت قمرون في بث مباشر تبكي وتشتكي من تعرّض حسابها للاختراق وسرقة مبلغ مالي قالت إنه يقدر بـ 300 ألف جنيه.

وخلال البث نفسه، كشفت عن مفاجأة كبيرة، حين قالت صراحة إن هذا المبلغ هو جزء من أرباحها خلال 15 يوما فقط، وأشارت إلى أن إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه في هذه الفترة القصيرة تجاوز 300 ألف جنيه، وهو ما ظهر على الشاشة أمام المتابعين في صورة بيانات رصيد الحساب.

وبحسب مصادر اعلامية، فإن ما قالته علياء دون أن تدري كان بمثابة مفتاح التحقيق الذي طال لاحقا عددا على “التيك توكرز” الذين لم يكن معروفا حجم أرباحهم الحقيقي، إذ أن أغلب هؤلاء كانوا يكتفون بالتلميح دون التصريح.

ورغم أن “علياء قمرون” أثارت الجدل سابقا بمحتواها الذي انتقل من طابع ديني هادئ إلى فيديوهات راقصة وتحديات صاخبة، فإن التصريح الأخير، إضافة إلى بعض الألفاظ التي وصفت بـ “الخارجة” على حساباتها على مواقع التواصل، دفع الجهات الرسمية للتحقيق معها، وفق ما نشره موقع “المصري اليوم”.