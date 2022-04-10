“بابور اللوح” يحقق أزيد من 8 ملايين مشاهدة و”دقيوس” يتصدر المشهد الكوميدي

برامج الشروق في الصدارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل

تصدرت برامج “الشروق” خلال الأسبوع الأول من رمضان قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، حيث حقق كل من مسلسل “بابور اللوح” وسلسلة “دقيوس ومقيوس” إضافة إلى مسلسل “يما” أعلى نسب المشاهدة، بما في ذلك المشاهدات على اليوتيوب والوسائط الاجتماعية.

بدأت خريطة الأعمال التلفزيونية الأكثر استقطابا للمشاهد تتضح بعد منافسة شرسة بين مختلف الأعمال التلفزيونية الجزائرية التي امتزجت بين المسلسلات الدرامية والأعمال الكوميدية بعد اختيار مختلف مديريات البرمجة لوقت الذروة لبثها في محاولة لحجز مكانة لدى المشاهد الجزائري، الذي أصبح ينتقي أعماله حسب أهميتها خاصة مع الكم الهائل من الإنتاجات التي نجح بعضها في جلب انتباهه، فصار ينتظر موعد بثها اليومي، فيما فشلت الكثير من الأعمال في نيل قسط من الاهتمام بسبب محتواها من جهة أو موعد بثها من جهة أخرى.

وقد تصدرت الأعمال الدرامية المعروضة على قناة الشروق قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على مختلف المنصات الرقمية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، حيث حقق مسلسل “بابور اللوح” لمخرجه نصر الدين السهيلي الذي تناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري، بحثًا عن مستقبل أفضل، نسبة متابعة فاقت ثمانية ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد عرض سبع حلقات منه، كما تمكن مسلسل “يما” في جزئه الثالث للمخرج التونسي مديح بلعيد، من تحقيق رواج كبير بعد تحقيقه لأزيد من سبعة ملايين مشاهدة في نفس الفترة.

أما في فئة الأعمال الكوميدية، فقد تصدرت سلسلة “دقيوس ومقيوس” في موسمها الرابع للثنائي نبيل عسلي ونسيم حدوش وإخراج يوسف محساس، قائمة الأعمال الأكثر استقطابا للمشاهد على الشاشة خاصة بعد برمجتها مباشرة بعد أذان المغرب ما ساهم في رواجها الكبير وسط الجمهور نتيجة معالجتها لانشغالات المواطن اليومية وتقديمها لظواهر اجتماعية واقعية، في قالب كوميدي هادف، حيث تعدى نجاح السلسلة الشاشة الصغيرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تداول روادها حلقات “دقيوس ومقيوس” بشكل كبير، كما حققت السلسلة نسب متابعة كبيرة تجاوزت أربعة ملايين مشاهدة على اليوتيوب في ظرف سبعة أيام.