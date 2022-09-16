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رياضة

باتريس إيفرا: ليتني لعبتُ للسنيغال بدلا من فرنسا!

الشروق الرياضي
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باتريس إيفرا: ليتني لعبتُ للسنيغال بدلا من فرنسا!
ح.م
باتريس إيفرا بِزيّ منتخب فرنسا.

أبدى اللاعب الدولي الفرنسي المُعتزل باتريس إيفرا ندمه، لِكونه تقمّص زيّ منتخب “الديكة” بدلا من فريق بلده الأصلي السنيغال.

وشارك باتريس إيفرا (41 سنة) مع منتخب فرنسا للأكابر في 81 مباراة دولية، ما بين 2004 و2016.

وقال باتريس إيفرا: “عندما كنتُ صغيرا، منحني الوالدان الفرصة لِاختيار منتخبي الوطني، ولأنني نشأت في فرنسا، اخترت فريق هذا البلد. لكنّني أدركت لاحقا أن اختيار بلدي أصبح سياسيا. من الدروس المؤلمة التي تعلّمتها من هذا الاختيار، أنه عندما تلعب جيّدا وتفوز، فأنت فرنسي، وعندما يخسر الفريق، فأنت تُعتبر سنيغاليا!”.

وينتمي باتريس إيفرا إلى أسرة إفريقية: أب سنيغالي وأمّ من جزر الرأس الأخضر، قبل أن تُهاجر إلى فرنسا وتستقرّ هناك.

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، في تصريحات نشرتها صحافة فرنسا، الجمعة، نقلا عن موقع “سبورتس بريف” النيجيري: “حلمي هو تغيير صورة إفريقيا. أريد حقا، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، أن يعرف هذا الجيل أنّه يمكنهم النجاح في بلدهم”.

واعتزل باتريس إيفرا رياضة كرة القدم عام 2019، بعد إحرازه عدّة تتويجات أبرزها لقب رابطة أبطال أوروبا عام 2008 مع فريق مانشستر يونايتد. كما شارك أساسيا في صفوف منتخب فرنسا، خلال نهائي بطولة أمم أوروبا 2016 ضد البرتغال.

واختتم باتريس إيفرا تصريحاته قائلا إنه يأمل أن يُحرز منتخب إفريقي لقب كأس العالم، في أقرب تظاهرة مونديالية مُمكنة.

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