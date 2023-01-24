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رياضة

باتريس موتسيبي: كلمة “رائع” أقلّ وصف نُطلقه على تنظيم الجزائر للبطولة الإفريقية

علي بهلولي
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باتريس موتسيبي: كلمة “رائع” أقلّ وصف نُطلقه على تنظيم الجزائر للبطولة الإفريقية
ح.م
باتريس موتسيبي رفقة رئيس "الفاف" ووالي ولاية وهران.

منح رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي مساء الثلاثاء، نقاطا أخرى لِمصلحة السلطات الرياضية الجزائرية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها باتريس موتسيبي، بعد وصوله إلى مدينة وهران.

وقال الرّجل الأوّل في”الكاف” إنه لا يجد لفظٌ أحسن من كلمة “رائع”، بِخصوص تنظيم الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وأضاف موتسيبي إن الجزائر قدّمت صورة ناصعة البياض، عن قدرات الأفارقة في التنظيم العالمي للتظاهرات الرياضية.

وانتقل باتريس موتسيبي إلى وهران من أجل متابعة مقابلتَي موريتانيا مع مالي، والكاميرون مع النيجر، بِملعب “ميلود هدفي”، مساء وسهرة الثلاثاء. ضمن إطار الجولة الثاثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” 2023.

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