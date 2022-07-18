باتريس موتسيبي: لقائي بِالرئيس الجزائري تبون كان ناجحا على كلّ الأصعدة

وصف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإثنين، زيارة رئيس هيئته باتريس موتسيبي إلى الجزائر بِالناجحة على كلّ الأصعدة.

وقالت “الكاف” في بيان لها، إن الرّجل الأوّل في هيئتها باتريس موتسيبي حاز الشرف، لِكون رئيس الجزائر عبد المجيد تبون خصّه بِاستقبال حارّ، وعقد معه لقاءً بِمكتبه.

وأوضحت “الكاف”: ” كان الاجتماع مع الرئيس الجزائري السيّد عبد المجيد تبون ناجحا للغاية، وركّز على البطولة الإفريقية للاعبين المحلّيين، وتوسيع التعاون بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفاف وأيضا الحكومة الجزائرية”.

وأضاف بيان اتحاد الرئيس باتريس موتسيبي يقول: “أكّد الرئيس عبد المجيد تبون التزام الجزائر بِمساعدة الكرة الإفريقية، من خلال دعمها بِالبنية التحتية ومرافق كرة القدم الجزائرية”.

ومنذ نهائي الكأس الممتازة للأندية في فيفري 2015 بِملعب البليدة، بين فريقَي وفاق سطيف والأهلي المصري، وحضور رئيس “الكاف” (آنذاك) عيسى حياتو. لم يزر أي مسؤول في هذا المنصب وهذه الهيئة الجزائرَ، إلى غاية قدوم باتريس موتسيبي إلى بلادنا السبت الماضي، في زيارة دامت يومَين.

ومعلوم أن الرئيس السابق لـ “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد، كان مجرّد دمية في يد نظام المغربي محمد السادس ومخابرات المخزن.

ويكون البعض قد لاحظ كيف أن أحمد أحمد سلّم – رغم أنفه – الكأس الإفريقية 2019، لِقائد “محاربي الصّحراء” رياض محرز. مثلما اضطرّ “المرّوكي” فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المحلّي – و”القنطة حكماتو” – إلى تسليم جائزة أحسن مدرب في إفريقيا عام 2019، للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.