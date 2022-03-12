باتريك فييرا: قرار عائلي يحدّد المنتخب الذي سيلعب له أوليز

غموض كبير حول مستقبل اللاعب الجزائري الأصل

قدم المدير الفني لنادي كريستال بالاس الانجليزي، باتريك فييرا، أملا جديدا للمنتخب الجزائري ومديره الفني، جمال بلماضي، بخصوص المستقبل الدولي لنجم النادي اللندني، مايكل أوليز، عندما أكد بأن الأخير سيحسم قراره بخصوص المنتخب الذي سيحمل ألوانه بالتشاور مع أفراد عائلته، خاصة بعد أن كثر الحديث عنه في الفترة الماضية.

ويملك أوليز (20 سنة) الفرصة للعب مع أربع منتخبات مختلفة، نيجيريا لأصول والده النيجيرية، وللجزائر وفرنسا لأن والدته جزائرية الأصل وفرنسية الجنسية، وحتى لمنتخب انجلترا بلد مسقط رأسه، وقالت عدة مصادر إن نجم كريستال بالاس لم يحسم لحد الآن مستقبله الدولي رغم ميله نحو اختيار الجزائر.

وقال باتريك فييرا ردا على سؤال متعلق بالمستقبل الدولي لنجمه الصاعد، مايكل أوليز: “إنه قرار عائلي”، مشيرا إلى أن الجناح الطائر لم يأت إليه للحصول على المشورة بشأن هذه القضية”، وصرح مدرب نادي نيس الفرنسي السابق: “هذا قرار يجب أن يتخذه كلاعب. إنه قرار عائلي”، قبل أن يضيف: “لم يأت إلّي لطلب النصيحة. المهم بالنسبة له هو اللعب بشكل جيد”، مشيرا إلى ضرورة حسمه لهذه المسألة في أقرب وقت للتركيز مع فريقه، وأكد: “يجب أن يكون تركيزه على كريستال بالاس، ويتدرب بشكل جيد ويحافظ على ثبات أدائه”.

وتأتي هذه التصريحات لتترك باب انضمام مايكل أوليز للمنتخب الجزائري مفتوحا، حسب العديد من المراقبين، خاصة في ظل حديث بعض وسائل الإعلام الانجليزية عن وجود اهتمام من المدير الفني لمنتخب انجلترا، غاريث ساوثغيت، لضم نجم كريستال بالاس لمنتخب “الأسود الثلاثة”، مع تأكيد نفس المصادر لتوجه أوليز نحو اللعب مع منتخب فرنسا، وكان النجم الواعد رفض قبل أيام اللعب مع منتخب نيجيريا رغم اجتماعه بالمدير الفني لمنتخب “النسور الممتازة”، أوغوستين إيغوافوين، في لندن، وتحدثت وسائل الإعلام النيجيرية في ذلك الوقت عن تفضيل مهاجم كريستال بالاس اللعب مع المنتخب الجزائري استجابة لرغبة والدته ووكيل أعماله.

ويقدم أوليز مستويات كبيرة مع كريستال بالاس هذا الموسم، حسب المتابعين، حيث سجل أربعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 24 مباراة منذ انتقاله إلى نادي جنوب لندن بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني الصيف الماضي، ما جعله محط إشادة فييرا، الذي قال: “إنه يقوم بمجهود كبير خلال التدريبات بطريقة لا تصدق. يريد قضاء بعض الوقت في الملعب وتطوير مستواه”، وتابع: “كلما لعب أكثر ازدادت الثقة التي يحصل عليها وتمكن من كسب ثقة زملائه في الفريق. إنه يلعب بشكل جيد ويستمتع بكرة القدم”، وعن إمكانية رحيله الصيف المقبل بالنظر لاهتمام كبار “البريميرليغ” بضمه، قال: “ما يمكنني قوله هو أن مايكل لاعب كريستال بالاس. نحن نحبه وهو سعيد معنا. آمل أن يكون معنا لفترة طويلة، طويلة من الزمن”.