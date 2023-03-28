باتنة: إدانة التلميذ المعتدي على الأستاذة ريحانة بـ 5 سنوات حبسا

أدانت محكمة الجنايات للأحداث لدى مجلس قضاء باتنة، مساء الثلاثاء، تلميذا بعقوبة 5 سنوات بينها سنتان نافذتان وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، لاعتدائه بسكين على الأستاذة ريحانة بن شية، داخل متوسطة ببلدية تاكسلانت دائرة أولاد سي سليمان غرب ولاية باتنة.

وكان التلميذ المتمدرس بالسنة الثالثة متوسط، تسلل داخل ساحة المدرسة من وراء السور الخارجي ليطعن الأستاذة بخنجر في الظهر، بينما كانت متوقفة قرب مكتب الإدارة، مسببا لها جرحا يتعدى عمقه 17 سنتيمترا، لكنها نجت بأعجوبة من خلال عملية جراحية استغرقت عدة ساعات قبل أن تخرج من دائرة الخطر.

وعقب الحادثة، تم توقيف التلميذ بتدخل من والده الذي سلمه لمصالح الدرك التي وجهت له تهمة محاولة القتل العمد وأودع الحبس المؤقت بقسم للأحداث بمؤسسة حملة 3.

يذكر أن معلومات كشفت أن التلميذ اعتدى على أستاذته انتقاما من قرارها باستدعاء ولي أمره بعد تسببه في التشويش داخل الفصل.