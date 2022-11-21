باتنة: إدانة 3 أشخاص بتهمة المضاربة في الأسمدة الفلاحية

أصدرت محكمة آريس التابعة لمجلس قضاء باتنة حكما بإدانة 3 أشخاص بـ3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة بـ1 مليون دينار، بتهمة المضاربة غير المشروعة في مواد مدّعمة.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة يوم الإثنين:

في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد المدّعمة (أسمدة فلاحية)، تمت متابعة 3 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري. وبعد المحاكمة، صدر حكم بإدانة المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، مع إيداعهم، ومصادرة المحجوزات.

الحبس النافذ بين 7 و12 سنة ضد 23 متّهما بالمضاربة غير المشروعة

وفي 10 نوفمبر 2022، أفادت وزارة العدل في بيان، بتسجيل متابعات قضائية ضد 57 شخصا. لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وتمت إحالة المتّهمين على المحاكم، وفقا لإجراءات المثول الفوري. حيث صدرت أحكام بالإدانة، وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم، لـمدد تتراوح بين 7 و12 سنة حبسا نافذا، مع غرامات مالية من 500 ألف إلى مليوني دينار.

وقد سجّلت هذه المتابعات في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، تمنراست، الشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، سكيكدة.

“وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والـمضاربة غير المشروعة”، يضيف البيان.

إيداع 30 متّهما بالمضاربة في إطار جماعة إجرامية الحبس المؤقت

وفي 16 أكتوبر 2022، أعلنت وزارة العدل في بيان، عن تقديم 35 شخصا، أمام قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتمّ إيداع 30 متّهما من بين المتّهمين الحبس المؤقت، فيما تتواصل التحقيقات في القضية، حسب ما أكده ذات البيان.

وأوقف المتّهمون في الفترة ما بين 10 إلى 13 أكتوبر الجاري، على مستوى ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار.

من جهة أخرى، صدرت أحكام بالحبس ضد 10 متهمين آخرين، بعد إحالتهم أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري. حيث سلّطت عليهم عقوبات بين 8 و12 سنة نافذة، وغرامات بين 100 مليون و1 مليار سنتيم.