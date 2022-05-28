باتنة: إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب، 22 شخصا في حادث مرور تمثل في انحراف تبعه انقلاب حافلة لنقل المسافرين تربط بين خط مروانة باتنة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، السبت، أن وحداتها تدخلت على الساعة 13 و08 دقائق على إثر حادث مرور تمثل في انحراف تبعه انقلاب حافلة نقل المسافرين تربط خط مروانة وباتنة، بالطريق رقم 77 ببلدية واد الشعبة.

وأضاف البيان أن الحادث خلف في حصيلة أولية إصابة 22 شخصا تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، العملية متواصلة.