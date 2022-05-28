باتنة: إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين
أصيب، 22 شخصا في حادث مرور تمثل في انحراف تبعه انقلاب حافلة لنقل المسافرين تربط بين خط مروانة باتنة.
وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، السبت، أن وحداتها تدخلت على الساعة 13 و08 دقائق على إثر حادث مرور تمثل في انحراف تبعه انقلاب حافلة نقل المسافرين تربط خط مروانة وباتنة، بالطريق رقم 77 ببلدية واد الشعبة.
وأضاف البيان أن الحادث خلف في حصيلة أولية إصابة 22 شخصا تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، العملية متواصلة.
تدخلت وحدات #الحماية___المدنية لولاية #باتنة على الساعة 13 و 08 دقائق على إثر #حادث_مرور يتمثل في إنحراف تبعه إنقلاب #حافلة نقل #المسافرين تربط خط مروانة و بانتة، بالطريق رقم 77 ببلدية واد الشعبة، خلف في حصيلة أولية إصابة 22 شخص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، العملية متواصلة. pic.twitter.com/4YmMKkAjm5
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) May 28, 2022