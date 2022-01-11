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الجزائر
وجهت لهما تهمة جناية محاولة القتل بالتعذيب

باتنة: إيداع متورطين في الاعتداء على مختل عقليا الحبس

الطاهر حليسي
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باتنة: إيداع متورطين في الاعتداء على مختل عقليا الحبس
أرشيف

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة مروانة ولاية باتنة، الثلاثاء بإيداع شابين الحبس المؤقت، عقب ثبوت تورطهما في الاعتداء الوحشي الذي استهدف معاقا عقليا، بالمحطة القديمة للمسافرين بمروانة، وخلف ضجة رأي عام وردود مستنكرة. وكشف، بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء باتنة، أن المصالح القضائية تابعت القضية عن كثب، وكلفت مصالح الشرطة بالتحقيق، حيث تم توقيف شابين هما “ش.ح” من مواليد 2003، البالغ من العمر 19 سنة، و “م س”، من مواليد 1999، البالغ من العمر 22 سنة، اعترفا بارتكابهما الفعل مباشرة بعد السماع لأفادتهما.

ووجهت النيابة الجمهورية لدى محكمة مروانة، ممثلة في السيد وكيل الجمهورية للشابين المعترفين تهما تتعلق بـجناية ” محاولة القتل العمدي باستعمال التعذيب والأفعال الوحشية” مع “الأمر بالإيداع”. وكان بيان لمصالح أمن ولاية باتنة، أكد، الثلاثاء، أن التحريات مكنت من توقيف الفاعلين، وهما مسبوقان قضائيا، في ظرف وجيز، باستغلال الوسائط التكنولوجية، حيث تأكد ضلوعهما في قضية الاعتداء على مختل عقليا.

“ب.ب ” 45 سنة، بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض وإحداث حروق على مستوى الوجه مع عاهة بالعين اليمنى. للفاعلين وتوقيفهما البالغين من العمر 19 و22 سنة مسبوقين قضائيا ليتم انجاز ملفات جزائية ضدهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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