باتنة: التحقيق مع موظفين بعد بيع خمور محجوزة في حظيرة بلدية

فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية بيطام دائرة بريكة بولاية باتنة، تحقيقات و تحريات معمقة، مع عدد من عمال حظيرة البلدية و منتخبين، على خلفية ورود معلومات عن وقوع عمليات بيع الخمور انطلاقا من الحظيرة.

وشرعت مصالح الدرك في سماع عدد من العمال و الموظفين لجمع أكبر قدر من الشهادات و القرائن لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن إجراء عمليات البيع التي استهدفت زجاجات خمر محجوزة من قبل مصالح الدرك الوطني خلال قيامها بمختلف عمليات الحجز التي شملت تجار خمور ومشروبات روحية غير مرخصة و في إطار الحد من انتشار مقدمات الجرائم المختلفة.

وكانت مصالح الدرك الوطني ضبطت في إطار بدء التحقيق شاحنة خارجة من حظيرة البلدية وعلى متنها كمية من المشروبات الكحولية التي كانت بصدد التحويل لجهة غير معلومة و بغرض إعادة البيع، وقد تم توقيف السائق، كما فتح استدعي مسؤول الحظيرة البلدية بغرض استفساره عن كيفيات خروج كميات من المواد الخمرية المحجوزة دون إجراءات رقابة و وقاية، كما يتوقع أن يستمع لعدد كبير من الموظفين و المنتخبين في إطار دائرة اختصاص كل طرف.