باتنة تجمع 30 ألف قطعة من جلود الأضاحي

استقبلت وحدة باتنة لشركة الجزائرية للجلود ومشتقاته إلى غاية ظهر الخميس ما يزيد عن 30 ألف قطعة من جلود الأضاحي.

وحسب ما ذكره مدير المؤسسة يحيى قرسة لوكالة الأنباء الجزائرية فقد تمّ جمع الكمية المذكورة من مختلف بلديات الولاية، إلى جانب بعض الولايات المجاورة مثل قسنطينة وخنشلة وتبسة وسطيف وسكيكدة وبرج بوعريريج.

ويتوقع أن تكون حصيلة الجلود المسترجعة لسنة 2023 جد معتبرة إلى غاية نهاية عملية الجمع سواء من ناحية الكمية، أو عدد الجلود التي سيتم استغلالها في الإنتاج، حيث بلغت في السنة الماضية 2.100 قطعة

وتعد ولاية باتنة من الولايات النموذجية في تجميع جلود أضاحي العيد، إلى جانب ولايات الجزائر والجلفة ووهران وعين تموشنت وجيجل، يضيف المتحدث.

وسخرت المؤسسة هذه السنة 5 شاحنات بطاقة شحن تتراوح بين 2.5 و7 أطنان لجمع الجلود على مستوى مدينة باتنة، لضمان نقلها مباشرة إلى الوحدة، حفاظا عليها من التلف، وحماية للبيئة والمحيط.