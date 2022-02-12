باتنة تستعد لاحتضان المهرجان الوطني الجامعي للفيلم القصير

تم اختيار 14 فيلما من أصل 42 فيلما استقبلتها الجهة المنظمة

تستعد عاصمة الأوراس باتنة لاحتضان الطبعة السابعة من المهرجان الوطني الجامعي للفيلم القصير، وذلك في الإقامة الجامعية الإخوة الشهداء حليسي، حيث تحرص الجهات التنظيمية على وضع آخر اللمسات قبل موعد الانطلاقة المقرر منتصف هذا الشهر، وسط رهان كبير لإنجاح هذا التقليد الإبداعي الجامعي، في الوقت الذي تم اختيار هذا العام شعار “إبداع سينمائي بلمسة طلابية”.

أكدت الجهة المنظمة أنها استقبلت 42 فيلما قصيرا من مختلف الجامعات ومديريات الخدمات الجامعية على مستوى الوطن، وبعد عملية الانتقاء التي أشرف عليها كل من الفنان “عز الدين بن سعيد” كرئيس للجنة والأساتذة شفيقة سعادي وطارق ثابت ومراد ميلود وحداد عبد الحميد وعبد الرؤوف شعبان، فقد تم اختيار 14 فيلما يتنافسون على الجوائز الثمان وفق ما تحدده لجنة التنظيم و8 أفلام تتنافس على جائزة الجمهور، وقد تم الانتقاء وفق مجموعة من الشروط والمعايير، من بينها أن لا تتجاوز مدة الفيلم 15 دقيقة، وأن يطرح موضوعا ذا أهمية اجتماعية ويحمل فكرة إبداعية جديدة بأسس فنية وعلمية، كما يستوجب حسب المنظمين أن يكون أغلب المشاركين في إعداد الفيلم من فئة الطلبة.

من جانب آخر، نظمت محافظة المهرجان ورشات تكوينية لفائدة الطالبات المشاركات، من بينها ورشة التصوير الفوتوغرافي التي أشرف على تأطيرها طارق خبري، تقني في السمعي البصري، الغرض منها تعلم أساسيات التصوير باستعمال تقنية الفوتوشوب، وكذلك ورشة التحرير الصحفي المُؤطّرة من طرف الأستاذة بقسم علوم الإعلام والاتصال شفيقة سعادي التي ارتأت أن تجمع بين الأسلوب النظري والتطبيقي تخص فنيات التحرير الصحفي. وعن ورشة التنشيط الإذاعي التي أشرفت على تأطيرها المتمرسة نورة بوصوار التي قدمت للمتربصات طرق النطق الصحيح لمخارج الحروف والتلوين الصوتي في الإلقاء. أما بالنسبة لورشة التنشيط التلفزيوني التي قامت بتأطيرها الطالبة تيماء بوطة التي عملت على نقل تجربتها في التنشيط للمتربصات بالإضافة إلى كيفية إجراء المقابلات التلفزيونية.

ومعلوم، أنه كان من المنتظر تنظيم الطبعة السابعة للمهرجان من 9 إلى 12 فيفري، إلا أن محافظة المهرجان قررت تأجيلها لمدة أسبوع نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد وتزامن ذلك مع فترة تنظيم امتحانات السداسي الأول، ما جعلها تقرر تنظيم التظاهرة من 16 إلى 19 فيفري.