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الجزائر

باتنة: تلميذة تطعن زميلها بآلة حادة بثانوية تيمقاد

ط.ح
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باتنة: تلميذة تطعن زميلها بآلة حادة بثانوية تيمقاد
أرشيف

أصيب، الأربعاء، تلميذ يدرس بثانوية تيمقاد بباتنة، بجروح في الرقبة، أثر تلقيه طعنة من زميلته المتمدرسة بالسنة الأولى بذات المؤسسة التربوية.
ونقل المصاب، مساء الأربعاء على عجل لقسم الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بباتنة، بعد فحص أولي ومعاينة حالته على مستوى المدينة، و بطلب من الأطباء الذين فحصوه. و لم تعرف أسباب الاعتداء الذي أعاد إلى الأذهان حادثة الأربعاء الماضي حيث تعرضت أستاذة لغة غربية لطعن في الظهر من طرف تلميذ بمتوسطة السعيد عماري ببلدية تاكسلانت غرب ولاية باتنة.

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