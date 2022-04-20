باتنة: توقيف شيخ ضمن عصابة للمتاجرة بالحبوب المهلوسة

حجزت فرقة البحث والتدخل “البياري” بالتنسيق مع القطاع العسكري باتنة، كميات ضخمة من الحبوب الطبية المهلوسة، على متن شاحنة مقطورة قادمة من ولاية جنوبية باتجاه ولاية مجاورة.

وكان السائق شاب يبلغ من العمر 28 سنة يقود تلك المركبة برفقة والده العجوز البالغ من العمر 78 سنة، في محاولة لعدم لفت الانتباه لحمله ممنوعات، غير أن الحيلة لم تنطل على أعوان المصالح الأمنية الذين كانوا يملكون معلومات دقيقة مكنت من اخضاع الشاحنة لتفتيش دقيق حيث عثر على 61050 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300، واستكمالا للتحريات تمكن أعوان الأمن من تحديد شريكين آخرين وهما من ذوي السوابق العدلية ويبلغان من العمر 39 و48 سنة، كانا على متن سيارة نفعية عثر عند تفتيشها على العثور بحوزتهما على 150 كبسولة نوع بريقابلين 300 ملغ ليبلغ إجمالي الحبوب 61155 كبسولة بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 91000 دج من عائدات الترويج.