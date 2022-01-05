باتنة: توقيف منتحل صفة وكيل جمهورية متلبسا برشوة

أوقفت، مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة، شابا “ع.أ” 29 سنة، منتحل صفة موظف رفيع في سلك العدالة، متلبسا بتلقي عمولة مقدرة بـ 30 مليون سنتيم، كان طلبها من أصل 90 مليون سنتيم، للتدخل بصفته وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سريانة بباتنة، لتبييض صحيفة سوابق عدلية لأحد الأشخاص.

وكان شخصان تقدما للجهات الأمنية والعدلية بشكوى مفادها ادعاء الشاب القاطن بحي 1200 مسكن بتسوية الملف نظير مبلغ مالي كبير، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من حيث تصوير الأوراق المالية ثم تحديد موعد اللقاء، وهو ما جرى فعلا، بتوقيف المنتحل متلبسا بتلقي العمولة بحي تامشيط بباتنة.

وأكدت التحريات أن منتحل صفة وكيل جمهورية مساعد كان أدعى للإيقاع بضحاياه، بأنه يملك وساطات قوية ونافذة على مستوى المحكمة العليا، كما أن زوجته تعمل قاضيا لدى مجلس قضاء باتنة. وأفضت التحقيقات الأولية التي بدأتها مصالح فصيلة الأبحاث بالتنسيق مع النيابة المحلية، بأن المتورط في النصب والاحتيال كان له عديد الضحايا بهذه الطريقة المخادعة، ليقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، مساء أول أمس الثلاثاء، طبقا لأحكام المواد، 11 و17 و36 من قانون الإجراءات الجزائية، بإصدار بيان للجمهور مرفوقا بصورة المتهم، موجه للرأي العام للكشف عن قضايا أخرى تورط فيها، وبحثا عن ضحايا أو شهود للمساهمة في استكمال التحقيق الابتدائي المفتتح.