-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

باتنة: توقيف منقبين عن الذهب بينهم راق وحجز طلاسم

الطاهر حليسي
  • 235
  • 0
باتنة: توقيف منقبين عن الذهب بينهم راق وحجز طلاسم
أرشيف

أوقفت، مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، مجموعة من الأشخاص بينهم أفراد من ولايات مجاورة، عن تهمة التنقيب عن الذهب ومعادن أخرى، ببلدية الحاسي قرب عين جاسر بباتنة.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني 10 أشخاص، بينهم راق كاتب طلاسم وتعويذات، يعتقد أنها تستخدم في عملية كشف المواقع المتوفرة على معادن نفيسة، مثلما جرت عادة “الكنازرية” في المقابر والآثار القديمة.

وتم حجز عدة آلات حفر عبارة عن مطرقتين كهربائيتين ضاغطتين كبيرة وصغيرة، وجهاز حساس لرصد المعدن الأصفر وتحسس الأجسام المعدنية ومعاول ورفوش، بالإضافة إلى 19 قطعة نقدية، كما اشتملت المحجوزات كيسا أسود اللون يحتوي طلاسم وكتابات لآيات قرآنية وبخور من الحجر الأسود وكريات صفراء أقراص فحم ومجسم خشبي لحرف “ياء” أو ” إيغراك” اللاتيني.

وأدعى الموقوفون أنهم في مهمة عمل في مستثمرة فلاحية، غير أن المحجوزات أكدت أنهم منقبون عن الذهب والمعادن النفيسة، فتم اعداد محاضر لهم قبل تقديمهم للنيابة المحلية.

مقالات ذات صلة
صورة حول انهيار آبار تنقيب بموريتانيا تحدث جدلا

صورة حول انهيار آبار تنقيب بموريتانيا تحدث جدلا

بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ماليزية بسبب ثعبان!

بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ماليزية بسبب ثعبان!

وزارة التجارة تعلن منع تسويق مكملات الضعف الجنسي بسبب خطرها

وزارة التجارة تعلن منع تسويق مكملات الضعف الجنسي بسبب خطرها

بالفيديو.. افتتاح مكتبة باسم العلامة ابن باديس في مالي

بالفيديو.. افتتاح مكتبة باسم العلامة ابن باديس في مالي

هذه حقيقة تدهور صحّة الصحافي المصري إبراهيم عيسى!

هذه حقيقة تدهور صحّة الصحافي المصري إبراهيم عيسى!

بلجيكا تقرّ العمل 4 أيام في الأسبوع مع تجاهل اتصالات المدير خارج الدوام الرسمي

بلجيكا تقرّ العمل 4 أيام في الأسبوع مع تجاهل اتصالات المدير خارج الدوام الرسمي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد