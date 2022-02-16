باتنة: توقيف منقبين عن الذهب بينهم راق وحجز طلاسم

أوقفت، مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، مجموعة من الأشخاص بينهم أفراد من ولايات مجاورة، عن تهمة التنقيب عن الذهب ومعادن أخرى، ببلدية الحاسي قرب عين جاسر بباتنة.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني 10 أشخاص، بينهم راق كاتب طلاسم وتعويذات، يعتقد أنها تستخدم في عملية كشف المواقع المتوفرة على معادن نفيسة، مثلما جرت عادة “الكنازرية” في المقابر والآثار القديمة.

وتم حجز عدة آلات حفر عبارة عن مطرقتين كهربائيتين ضاغطتين كبيرة وصغيرة، وجهاز حساس لرصد المعدن الأصفر وتحسس الأجسام المعدنية ومعاول ورفوش، بالإضافة إلى 19 قطعة نقدية، كما اشتملت المحجوزات كيسا أسود اللون يحتوي طلاسم وكتابات لآيات قرآنية وبخور من الحجر الأسود وكريات صفراء أقراص فحم ومجسم خشبي لحرف “ياء” أو ” إيغراك” اللاتيني.

وأدعى الموقوفون أنهم في مهمة عمل في مستثمرة فلاحية، غير أن المحجوزات أكدت أنهم منقبون عن الذهب والمعادن النفيسة، فتم اعداد محاضر لهم قبل تقديمهم للنيابة المحلية.