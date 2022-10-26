باتنة: توقيف 3 أشخاص وحجز عشرات الصور وطلاسم للسحر

اوقف عناصر الأمن الخارجي لبلدية وادي الماء، دائرة مروانة غرب باتنة، أربعة أشخاص عن تهم متعلقة بممارسة طقوس السحر و الشعوذة، حيث حجزت موادة و طلاسم غريبة، بالإضافة إلى جهازين حساسين لرصد المعادن النفيسة. ووفقا لمعلومات وردت مصالح الأمن عن تحويل رجل 47 سنة مسكنه لمحل لممارسة السحر تم دهم منزله حيث عثر على صندوق معدني به مبلغ 21 مليون سنتيم من عوائد الشعوذة و محفظة يدوي مملوءة بعشرات الصور الخاصة للجنسين، كما تم حجز نحاس مصهور، ومصحف ممزق منزوع منه جزء عم، و عجينة مزركشة و فحم، و جهاز حساس لكشف المعادن النفيسة ملك لشخص آخر في الثلاثينيات من العمر، تم تفتيش منزله أين عثر على ادوات قياس جيومتري و اجهزة اخرى.

في سياق متصل اوقفت ذات المصالح رجل 61سنة و زوجته 57 سنة عن تهم متعلقة بممارسة العرافة، حيث عثر في منزلهما على مصاحف ممزقة و قرن ثور، و حروز، و حقيبة يدوية بها عشرات الصور للجنسين، و حروز، و مبلغ مالي يقدر بزهاء 6000 دينار جزائري من عائدات الشعوذة.