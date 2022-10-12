باتنة: سجن 3 متعاملين وبحث عن 23 آخرين في قضايا مضاربة في مادة الزيت

أمرت، مساء الثلاثاء، النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، عبر وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، إيداع ثلاثة متعاملين اقتصاديين، “ص.ع” و ‘س.ص” و” ب.ن” الحبس المؤقت، طبقا لإجراءات المثول الفوري، عقب توقيفهم من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، التي أوكل لها وكيل الجمهورية التحقيق في قضايا متعلقة بمتعاملين معروفين” يفتعلون المضاربة غير المشروعة بغرض خلق ندرة في السوق و إنجاز معاملات تجارية تدريسية بتحرير فواتير بكميات هائلة من مادة زيت المائدة، عافية و إيليو بمبالغ ضخمة باسم تجار وهميين، من أجل تضليل أعوان الرقابة و التهرب الضريبي”، حسبما جاء في بيان وكيل الجمهورية، و الذي أكد أن هذه الممارسات ساهمت في إحداث إختلال في السوق ما يستوجب الزجر و الردع حماية للاقتصاد الوطني من المساس و التخريب.

وقامت مصالح الدرك الوطني بالتحري بناء على أمر من وكيل الجمهورية، عقب تلقيه شكوى صادرة عن جمعية حماية المستهلك تفيد قيام بعض التجار و المتعاملين فرض البيع المشروط، و توصلت التحريات إلى الكشف عن عمليات تخزين يقوم بها المتعاملون بعد الحصول على كميات كبيرة من الزيت باسم تجار وهميين، بغرض تحقيق الربح بعد اهتزاز السوق، بينها عمليات تضخيم و التلاعب بالفواتير. و مس الاتهام ثلاثة متعاملين تعلقت بجنح التهرب الضريبي و تحرير فواتير وهمية و المضاربة المشروعة في حق اثنين هما “ص.ع”و “س.ص”، فيما وجهت لثالث “س.ن”، تهم متعلقة بجنحتي المشاركة في المضاربة و المضاربة غير المشروعة.

من جهة أخرى، أكد بيان وكيل الجمهورية أن 23 شخصا آخر، وجهت لهم تهم التهرب الضريبي و تحرير فواتير وهمية و المضاربة غير المشروعة و المشاركة فيها، و هم محل بحث وتوقيف و إحضار لتواجدهم في حالة فرار.

و أجلت محاكمة المتهمين في قضية الحال، إلى جلسة حددت في السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، على خلفية تواصل التحقيقات و جمع المستندات و البيانات المتبقية.