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الجزائر

باتنة: وفاة امرأة واصابة 15 شخصا في حادث اصطدام تسلسلي

الشروق أونلاين
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باتنة: وفاة امرأة واصابة 15 شخصا في حادث اصطدام تسلسلي
ح.م
صورة متداولة للحادث

لقيت امرأة حتفها وأصيب 15 أخرون بجروح  متفاوتة في حادث اصطدام تسلسلي بين شاحنة، سيارة سياحية، سيارة نفعية وحافلة للنقل الجماعي للمسافرين بباتنة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الاثنين، أن الضحايا تتراوح أعمارهم 29 و77 سنة، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة المسافرين الشرقية سوقرال بباتنة.

وتابع البيان أن الحماية المدنية سخرت كامل إمكانياتها المادية و البشرية للتكفل بهم، من خلال تسخير شاحنتي تدخل و9 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية.

تم اسعاف الضحايا قبل تحويلهم الى المستشفى الجامعي، وتبقى الأسباب محل تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة.

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