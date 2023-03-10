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الجزائر

باتنة: وفاة عشريني اختناقا بغاز الطابونة

الشروق أونلاين
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باتنة: وفاة عشريني اختناقا بغاز الطابونة
أرشيف

لقي شاب في العشرينيان من العمر مصرعه، صبيحة الجمعة، نتيجة الإختناق بغاز أحادي الكاربون المنبعث من آلة الطهي.

وحسب بيان للحماية، فقد تدخلت وحداتها صبيحة الجمعة على الساعة 7سا و40 د، من أجل نقل جثمان شخص متوفي على إثر إستنشاقه غاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من موقد نار (طابونة) بمنزله العائلي ببلدية أولاد عوف، بولاية باتنة.

 الضحية المتوفي يبلغ من العمر 22 سنة، وتم نقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين التوتة. تضيف الحماية.

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