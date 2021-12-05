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الجزائر

باتنة: 16 جريحا في حادث اصطدام حافلة بسيارة سياحية   

الشروق أونلاين
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باتنة: 16 جريحا في حادث اصطدام حافلة بسيارة سياحية   

أصيب 16 شخصا بجروح منهم اثنان في حالة حرجة، في حادث اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة صغيرة لنقل المسافرين تعمل على خط باتنة منعة.

وأوضح بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة، الأحد، أن الحادث وقع عصر الأحد على مستوى الطريق الوطني 31 بإقليم دائرة تازولت، وأدى إلى إصابة 16 شخصا بجروح تتراوح أعمارهم بين بين 18 شهرا و60 سنة.

وأضاف بيان الحماية المدنية، أنه تم تسخر شاحنتي تدخل، 4 سيارات إسعاف وتعداد 20 عونا بمختلف الرتب، للتكفل الأمثل بالمصابين الذين أسعفوا بعين المكان قبل تحويلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي.

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