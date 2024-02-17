باتيلي يحذر من تدحرج كرة الحرب السودانية إلى ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن الوضع الصعب الذي يعيشه السودان يساهم بشكل كبير في تهديد الجارة ليبيا ما قد يمدد الصراع إليها أيضا بعد فترة من الهدوء.

وفي تصريحات اعلامية أدلها بها باتيلي، السبت، طالب دول الجوار الليبي بالضغط أكثر من اجل ايجاد حلّ للمعضلة التي يعرفها هذا البلد العربي منذ 2011، متهما الفرقاء الليبيين بتغليب مصلحتهم الشخصية على مصلحة البلاد العليا، قائلا بأن الزعماء الليبيون يريدون إجراء انتخابات تحافظ على مناصبهم.

وسبق للجزائر أن طالبت في اكثر من مرة بضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات في ليبيا، تكون القاعدة الأساسية لاختيار رئيس البلاد ومجلس نواب الشعب، غير أن الصراعات الداخلية حالت دون تحقيق ذلك.