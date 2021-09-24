باتي الدجاج – تارت بالتفاح – طاجين المكفت

مطبخك

باتي الدجاج

1 دجاجة متوسطة الحجم

100 غ زيتون قطع

100 غ فطر قطع

ملح، فلفل اسود، زنجبيل، بيضة، كمون، ملعقة كريمة طازجة، 2 قطع جبن طري

طريقة التحضير:

انزعي جلد الدجاج وانزعي اللحم عن العظم ثم ارحيه في الخلاط، اضيفي عليه التوابل والزيتون والفطر والبقدونس والكريمة الطازجة والبيضة وامزجي جيدا باليد، أفرغي الخليط على قطعة ورق فيلم غذائي، أضيفي الجبن في الوسط ولفي الورق على خليط اللحم، اثقبي الورق بالسكين.

في طنجرة، ضعي نصف بصلة، أربع حبات جزر، غصن كرافس، 2 لتر من الماء، قطعة زبدة واتركي الخليط يغلي، بعد الغليان ضعي فيه اللحم واتركيه حوالي ساعة ونصف حتى ينضج.

ارحي الخضار مع المرق وقدميها مع الباتي وحبات الزيتون وقطع الفطر.

تارت بالتفاح

للعجينة:

250 غ فرينة

50 غ سكر ناعم

1 بيضة

فانيليا

للكريمة

3 بيضات

3 ملاعق أكل سكر

كريمة طازجة

للحشو:

3 حبات تفاح كبيرة ، مقطعة الى أبراج من نفس الحجم

3 ملاعق أكل لوز مرحي

للتزيين: زبيب، لوز، 2 ملاعق سكر، 2 ملاعق صغيرة قرفة، كرز مصبر ووريقات صغيرة نعناع.

طريقة التحضير:

اخلطي الزبدة والسكر الناعم والفانيليا، أضيفي الفرينة واجمعي الخليط بالبيض حتى تتحصلي على عجينة طرية، غلفي طبق التارت بالعجينة، ادخليه الفرن واخرجيه نصف ناضج، اخلطي البيض والكريمة الطازجة والسكر جيدا حتى تتحصلي على كريمة متجانسة، ضعي غبرة اللوز على العجينة وصففي فوقها قطع التفاح، أفرغي الكريمة على التفاح وزيني بالسكر والقرفة واللوز والزبيب، ادخليها الفرن حتى يجف خليط الكريمة، ثم زينيها بحبات الكرز ووريقات النعناع كما هو موضح في الصورة او زيني حسب الرغبة وقدميها باردة.

طاجين المكفت

250 غ لحم عجل مرحي

½ باقة بقدونس مفروم

½ باقة كسبرة مفرومة

½ ملعقة قهوة زنجبيل

½ ملعقة قهوة كركم

½ ملعقة قهوة فلفل اسود

½ ملعقة قهوة عكري

8 فصوص ثوم مدقوق

طريقة التحضير:

في خلاط كهربائي ضعي الثوم والكسبرة والبقدونس والتوابل مع ربع كوب من الماء واخلطي جيدا.

ضعي نصف الكمية في اللحم واخلطي ثم شكلي كريات.

ضعي النصف الآخر من الدرسة في القدر على النار وأضيفي الطماطم المرحية ومعجون الطماطم والزيت ومرقي بكوب ماء وأتركيها تغلي، ثم اضيفي كريات اللحم واتركيها تنضج وقدميها مزينة بالبقدونس.