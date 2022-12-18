باجيو: أشجع الأرجنتين وأتمنى ألا يصل النهائي إلى ركلات الترجيح

قال نجم المنتخب الإيطالي السابق، روبيرتو باجيو، أن منتخبي فرنسا والأرجنتين استحقا الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم ، وأضاف أنه قدم إلى الدوحة لتشجيع الأرجنتين.

وأكد باجيو في تصريحات لبرنامج مجلس قناة الكأس القطرية: “تنقلت إلى الدوحة لمساندة الأرجنتين، لأنه لدي علاقتي خاصة بالأرجنتين، فمنذ 30 عاما وأنا أزور الأرجنتين ولدي علاقات صداقة مع العديد من الأرجنتينيين، لذلك لو لم أكن مشجعا أرجنتينيا لما قدمت”.

وأضاف النجم السابق لمنتخب إيطاليا: ” فرنسا والأرجنتين يستحقان الوصول للمباراة النهائية للمونديال، خصوصا فرنسا فاستحقت أكثر من الأرجنتين، لأنها أظهرت متانة دفاعية وفي كل الخطوط وليس الدفاع فقط “.

وأتابع باجيو: “الأرجنتين بدأت المونديال بطريقة سيئة، وميسي دائما يصنع الفارق ويحمل الفريق على عاتقه، وسيقدم كل ما لديه لأن هذه الفرصة الأخيرة التي لن تتكرر”.

وتحدث باجيو عن ركلة الجزاء التي أهدرها أمام البرازيل في نهائي مونديال 1994، وقال: ” كنت متوترا، ولكن ليس عذرًا لأنني أضعت الركلة في النهاية، ومن سوء حظي كنت أنا من اللاعبين الذين أضاعوا الركلات في ذلك النهائي”.

وختم باجيو: “من الصعب التكهن بمن سيتوج بطلا للمونديال ولكن آمل ألا يصل الفريقان إلى ركلات الترجيح، فأنا أكرهها لأنني خسرت 3 مرات بسببها”.