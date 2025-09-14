-- -- -- / -- -- --
“باجيو العرب”.. مدرّبا يوما ما

الشروق الرياضي
"باجيو العرب".. مدرّبا يوما ما
الأزهر حاج عيسى.

يُجري 25 لاعبا دوليا سابقا وتقنيا تربصا تكوينيا، لِنيل شهادة التدريب من الدرجة الأولى للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، المسمّاة اختصارا “كاف- أ”.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن التربص يُجرى في حصته الثانية، وتشرف عليه مديريته الفنية الوطنية. وذلك بِمركز تجميع وتحضيرات النخبة الوطنية بِبلدية فوكة (تيبازة)، في فترة ما بين الـ 21 والـ 25 من سبتمبر الحالي.

ويدفع كل متربّص مبلغا ماليا قيمته 70 ألف دينار، نظير هذه الحصة الثانية من التربص.

ويُشارك في التربص لاعبون على غرار: الأزهر حاج عيسى (باجيو العرب) وياسين بزاز وقويدر بوكساسة ومحمد الأمين عودية، وتقنيون مثل ميلود حمدي الذي درّب سابقا اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة وشبيبة القبائل.

ويُصنّف ديبلوم “كاف- أ” في المركز الثاني، بعد شهادة التدريب “كاف- برو”.

