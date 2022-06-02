باحثة جزائرية تُمنح كرسي الجيولوجيا الطبية في أفريقيا

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كرسي الجيولوجيا الطبية في إفريقيا للجزائرية حسينة موري، الأستاذة بجامعة جوهانسبرغ.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ برامج اليونسكو التي يُمنح فيها كرسي في الجيولوجيا الطبية التي تركز على إفريقيا.

وأعلنت جامعة جوهانسبرغ على موقعها الرسمي يوم 26 ماي هذا الخبر بعد توقيع الاتفاقية المبرمة بينها وبين اليونسكو لتأسيس كرسي الجيولوجيا الطبية في إفريقيا.

وقالت حسينة في اتصال مع ” الجزيرة نت” إن تخصص الجيولوجيا الطبية يعمل على تحسين صحة السكان نظرا لطبيعته المتعددة والشاملة باعتباره مجالا متعدد التخصصات، حيث يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت موري أن هذا المنصب الذي تقلدته من شأنه أن يروج للجيولوجيا الطبية والاعتراف الدولي بها، مما يساهم في تطوريها في إفريقيا”.

وتعتبر الجزائرية المولودة بولاية بجاية أن تحديد أهداف وخطة عمل واضحة تتماشى مع أهداف اليونسكو هو ما يجب أن يسعى إليه الباحثون الذين يخططون لدخول كراسي اليونسكو.

وتحلم موري بتدريب عدد كبير من الطلاب الأفارقة في الجيولوجيا الطبية “وجعلهم سفراء ورسلا لهذا التخصص، والمنقذين لمجتمعاتهم”.

ويعتبر اهتمام حسينة موري بهذا التخصص العلمي وليد سنوات طويلة، حيث عملت في جامعة “باريس 7 ” والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، ومركز المسح الجيولوجي في فلندا، وجامعة مينيسوتا الأمريكية، قبل أن تنتسب إلى جامعة جوهانبرغ.

واستطاعت موري أن تطور اهتمامها بالجيولوجيا الطبية منذ 2013، حيث قامت بتدريب العديد من طلاب الدراسات العليا في إفريقيا، وشاركت بأعمالها في المؤتمرات الدولية ونشرتها في المجلات الدولية، وهو ما جعلها تنال لقب أول امرأة أفريقية تنتخب لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) للفترة ما بين 2020 – 2024.

وتحمل الجزائرية حسينة جنسية جنوب إفريقيا، وتم تعيينها مؤخرا كعضو في مجلس إدارة برنامج علوم الأرض الدولي التابع اليونسكو، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس الاستشاري لمجلة جنوب إفريقيا للعلوم، التي تعنى بالقضايا العلمية والأكاديمية.