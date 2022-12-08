باحثون يؤكدون على أهمية ترقية المهارات الرقمية للمواطنين

المواطنة الرقمية محور ملتقى بجامعة غليزان

دعا مختصون وباحثون بجامعة غليزان إلى ضرورة بناء المواطن الصالح من خلال تكوينه وتعريفه بالمواطنة الحقيقية مع ترقية المهارات الرقمية للمواطن.

وشدد المتدخلون خلال الملتقى الوطني الافتراضي الموسوم ب” المواطنة الرقمية المفهوم والممارسة” المنظم اليوم الخميس بجامعة غليزان على أهمية الوعي بالمواطنة الرقمية وطرق الاستخدام الآمن والأخلاقي للوسائط التكنولوجية لاسيما في ظل التحديات الدولية والأمنية التي تشهدها الجزائر والعالم ككل والتسارعات التي تفرضها الوسائط الرقمية.

وتم تنظيم الملتقى من قبل فرقة مشروع البحث التكوينيPRFU ” المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن والأخلاقي للوسائط التكنولوجية في الجزائر، التابعة لمخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية بجامعة غليزان ، وهذا تحت إدارة رئيس المشروع الدكتورة بن عمار سعيدة خيرة، فيما ترأست الملتقى الدكتورة بداني أمينة نزيهة، وتولى رئاسة اللجنة العلمية الدكتور صيشي يسري.

وفي السياق تطرق الباحثون المشاركون الممثلون لأزيد من 20 جامعة إلى المواطنة التقليدية في ظل الرقمنة، ومفهوم المواطنة الرقمية ، وكذا المواطن الرقمي، والتعليم والمواطنة الرقمية.

وخلص الملتقى إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة بناء المواطن الصالح من خلال تكوينه وتعريفه بالمواطنة الحقيقية، فضلا عن ترقية المهارات الرقمية للمواطن.