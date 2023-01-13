باحثون يسلّطون الضوء على معركة إيفري البلح بقيادة بن بولعيد

مداخلات متنوعة وإنجاز مجسم يخلّد تفاصيلها بجبال غسيرة

نظمت الخميس، جمعية “تويزة نتفلفال” ببلدية غسيرة بباتنة، ملتقى وطنيا سلط فيه عدة باحثين أكاديميين الضوء على أبرز خبايا وخفايا معركة إيفري البلح الشهيرة التي وقعت جنوب الأوراس بقيادة الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، وذلك في مرتفعات إيفري البلح التابعة لبلدية غسيرة غير بعيد عن الحدود بين باتنة وبسكرة، حيث خرج المتدخلون بعدة نتائج وتوصيات، بناء على شهادات مجاهدين وأبحاث أكاديمية ووثائق أرشيفية فرنسية.

كانت بلدية غسيرة بباتنة الخميس على موعد مع إحياء ذكرى معركة افري البلح (12 و13 جانفي 1956)، والتي تعد من بين المعارك الشهيرة والحاسمة في مسار الثورة التحريرية، تحت قيادة الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد مباشرة بعد هروبه من سجن الكدية بقسنطينة بمشاركة 280 مجاهد من بينهم القادة محمد بن مسعود بلقاسمي وحسين برحايل وعلي بن جديدي، حيث سقط فيها 44 شهيدا منهم 15 مدنيا على بعد 7 كيلومترات عن كاف لعروس من ناحية الجنوب الغربي، وعلى بعد حوالي 3 كيلومترات من الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين بسكرة وآريس. حيث تم القيام بزيارة ميدانية لمكان وقوع المعركة، وتزامن ذلك مع إقامة نصب تذكاري بمبادرة من جمعية “تويزة نتفلفال”، بالتنسيق مع بلدية غسيرة وعدة جهات تطوّعت لإنجاز النصب التذكاري ومجسّم هندسي يخلد هذه الذكرى ويعطي صورة حول المكان الذي وقعت فيه.

كما تم تجسيد هذا المسعى بإقامة ملتقى وطني حول وقائع وأحداث وأبطال معركة إيفري البلح ببلدية غسيرة، أشرف عليه مخبر الجزائر دراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع، بالتعاون مع بلدية غسيرة وجمعية “تويزة نتلفلفال” وبلدية غسيرة ودائرة تكوت ومتحف المجاهد لولاية باتنة. وقد عرف الملتقى الذي ترأسه الدكتور مبارك سايغي واشرف على رئاسة لجنته العلمية الدكتورة جمعة بن زروال عدة محاور تم من خلالها تسليط الضوء على أوضاع منطقة أحمر خدو قبل معركة إيفري البلح، مع تسليط الضوء على وقائع وقادة معركة إيفري البلح، حيث عرفت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مسعود فلوسي برمجة مداخلتين، وكانت المداخلة الافتتاحية قدمها الأستاذ عبد الكريم رحماني الذي سلط الضوء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان احمر خدو قبل وأثناء الصورة التحريرية، فيما تمحورت مداخلة الدكتورة جمعة بن زروال حول نشاط الحركة الوطنية وتطورها في منطقة غسيرة قبل الثورة التحريرية.

وفي ذات السياق، ركز الدكتور أكرم بوجمعة على الدور البارز للقائد مصطفى بن بولعيد في معركة إيفري البلح بمنطقة غسيرة (12 و13 جانفي 1956). فيما عرفت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عبد الحميد بعيطيش برمجة 3 مداخلات، حيث عالج الدكتور مختار هواري جوانب هامة من معركة إيفري البلح بغسيرة من خلال الوثائق الأرشيفية الفرنسية، فيما عالجت الدكتورة وافية نفطي النضال العسكري للقائدين محمد بن مسعود بلقاسمي ورمضان حسوني بجبال أحمر خدو وغسيرة، وفي ذات السياق، سلط الدكتور مليك بوختاش الضوء على مساء الشهيد محمد بن مسعود بلقاسمي ونشاطه السياسي والعسكري بمنطقة احمر خدو.

وقد أجمع المنظمون والمتدخلون والحضور على تحقيق الملتقى لأبرز الأهداف التي كان يرمي إليها، وفي مقدمة ذلك التعريف بمنطقة احمر خدو، والسعي لمواصلة إبراز أهم المعارك الكبرى التي وقعت في المنطقة، والحس على استرجاع ودراسة وقائع أحداث معركة إيفري البلح بغية التعريف لها للأجيال، وكذلك التعريف بأهم الإطارات القيادية التي شاركت في هذه المعركة مع توثيق شهادة المجاهدين والمناضلين الذين شاركوا أو ساهموا في أحداث المعركة من خلال الروايات الشفوية وكذلك الوثائق الأرشيفية، مع تسجيل الباحثين على الاهتمام بالدراسات التاريخية المحلية حول الثورة التحريرية بالولاية الأولى والسادسة التاريخية، وهي النقاط التي تم إدراجها في التوصيات التي دعت إلى جمع مداخلات الملتقى في كتاب جماعي يكون مرجعا هاما في الموضوع، مع الدعوة إلى جعل هذه المعرة ذكرى وطنية تشرف على إقامتها سنويا وزارة المجاهدين مصحوبة بإقامة ملتقى سنوي بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية جامعية، والمطالبة بإدراج أحداث المعركة في المناهج الدراسية بغية تربية الروح الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة.