باحثون يكشفون: القردة تشعر أيضا بالضغط مثل الإنسان!

كشف باحثون في دراسة حديثة نشرت نتائجها، مؤخرا، واستنادا لعدة تجارب أن القردة تشعر بالضغط تماما كما الإنسان.

ووفقا للتقرير المنشور على موقع “فيوتشرتي” فقد أظهرت النتائج التي أجريت على قردة الكبوشي أن الأنواع الأخرى من الكائنات الحية، خلاف الإنسان، تشعر أيضا بـ”الضغط لتقديم أداء جيد”.

وأعطى الباحثون للقردة “مهمة مطابقة”، وزعت عبر تجارب مختلفة تتباين في مستوى الصعوبة، والمكافآت.

ووجد الباحثون تباينا كبيرا في استجابة القردة لهذه التجارب، عندما أزالوا التباين في الصعوبة، ما يؤكد أن العوامل المختلفة أثرت على أداء القردة بشكل مختلف.

وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة ميج سوسنوفسكي، إلى أن “هناك تفسيرات متعددة للتباين في أداء الإنسان تحت الضغط، ما بين الفشل أو النجاح، إلا أن كل هذه التفسيرات كانت محصورة على الإنسان فقط”.

كما لاحظ الباحثون أيضا، ارتباطا بين الارتفاع في العلامات الحيوية المرتبطة بالضغط، مثل معدل الكورتيزول، وأداء القردة، حيث ارتبطت المستويات الأعلى من الكورتيزول بقدرة أقل على إكمال التجارب تحت ضغط عالي.

وقال سوسنوفسكي، إن هذه الدراسة لا تفتح الباب فقط لاستكشاف كيفية تأثير الاستجابة للضغط على تطور الإدراك، بل أيضا توفر أدلة توجه العلماء لمعرفة سبل تعزيز الأداء لدى الإنسان والأنواع الأخرى.