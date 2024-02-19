باحثون يكشفون: النساء يفسرن الرسوم التعبيرية بشكل مختلف عن الرجال

كشف باحثون بريطانيون، أن النساء يفسرن الرموز التعبيرية “الإيموجيز”، بشكل مختلف عن الرجال، وذلك بناء على جنسهم وسنهم وحتى خلفياتهم الثقافية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت”، فقد أوضح الباحثون أن هذه الأيقونات الرقمية الصغيرة المستخدمة للتعبير عن فكرة أو عاطفة، يمكن أن تكون غامضة وتتم قراءتها بشكل مختلف من قبل أشخاص مختلفين.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الدراسة شارك فيها 523 شخصا بالغا، نسبة 51 بالمئة منهم نساء و49 رجال، لمراجعة 24 رمزا تعبيريا مختلفا، حيث يمثل كل رمز تعبيري، مأخوذ من أنظمة آبل وويندوز وأندرويد ووي تشات، ست حالات عاطفية، حددها الباحثون في: الفرح والاشمئزاز، والخوف، والحزن، والدهشة، والغضب.

ووجدت الدراسة، أن النساء، كن قادرات على تحديد الإيموجيز التي تعبر عن السعادة والخوف والحزن والغضب بشكل أكثر دقة مقارنة بالرجال، فيما لم تلاحظ فروقات فيما يتعلق بالرموز التي تعبرعن الدهشة أو الاشمئزاز.

في ذات السياق، قالت الدكتورة روث فيليك، الأستاذة بكلية علم النفس بجامعة نوتنغهام: “ما وجدته أكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك الكثير من الاختلافات الفردية في كيفية تفسير الناس لهذه الرموز التعبيرية”.

وأضافت: “النتائج المتوصل إليها تكشف التباين الحاصل في قراءة أو فهم الإيموجيز من شخص إلى آخر، بالتالي ينبغي أن “نضع هذه الاختلافات في الاعتبار عند استخدامها في رسائلنا”.

وأكد الباحثون، أن التباين في قراءة وتفسير هذه الرموز التي تعبر عن المشاعر والأحاسيس، يمكن أن تضفي غموضا على بعض الرسائل النصية أو المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.